Жители Уфы помогли истекающей кровью женщине

В Уфе местные жители оказали помощь женщине, истекающей кровью, которая была обнаружена на скамейке остановки. Инцидент произошел на улице Кирова. Как рассказали свидетели, пенсионерка еле дошла до скамейки, оставляла за собой кровавые следы на морозном асфальте.

Когда она села, у нее началась рвота. Очевидцы сразу вызвали «скорую». Женщина не могла объяснить, что с ней произошло, и просто легла на свою сумку, а по ее ноге текла кровь. На остановке собрались обеспокоенные прохожие.

Когда фельдшер прибыла на место, она попросила мужчин помочь перенести пациентку в машину. Некоторые молодые люди сразу отозвались на просьбу и помогли погрузить женщину в машину. Она была доставлена в больницу. Один из свидетелей предположил, что у нее могло открыться внутреннее кровотечение или было какое-то ранение.