Радий Хабиров вручил судьям госнаграды в честь Дня юриста

Выступая перед представителями Фемиды, Радий Хабиров отметил, что сегодня невозможно представить развитие экономики, успешную работу предприятий и социальной сферы без юридического обеспечения и сопровождения. Выверенные и профессиональные решения судей способствуют движению республики вперед и во многом определяют судьбы людей, подчеркнул глава региона.

Особая благодарность ветеранам юридического корпуса – опытным, мудрым наставникам молодёжи. Ваш профессиональный путь и богатый опыт являются примером для новых поколений юристов. Рассчитываю, что судейский корпус Башкортостана и впредь будет успешно решать стоящие перед ним серьёзные задачи.

Сегодня в судах республики трудятся более 2 тысяч человек. Нагрузка на систему ежегодно растет, с начала года судами Башкортостана рассмотрено более одного миллиона дел. Достойно справляясь с огромной загруженностью, представители Фемиды по-прежнему выносят решения, без нарушения процессуальных сроков и с высоким качеством, было отмечено на торжественном собрании.