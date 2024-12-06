В Башкирии будут высаживать больше подсолнечника из Турции

Об этом договорились представители сторон в рамках Международной недели бизнеса в Уфе. Апробацию проекта уже провели в Абзелиловском районе.

Один из сортов семян показал рекордный урожай. Ильшат Фазрахманов подчеркнул, что важно сделать акцент на создании и сопровождении технологий по производству семян. В этом году в республике собрали более полумиллиона тонн подсолнечника.