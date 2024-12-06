Глава Караидельского района встретился с участником СВО

Глава Караидельского района Айдар Шайдуллин сообщил о своей встрече с участником СВО и выразил готовность помочь ему. В своем посте в соцсетях он отметил, что разговор с земляком из зоны боевых действий произвел на него сильное впечатление. Этот солдат, как и многие другие, столкнулся с ужасами войны, но при этом сохранил стойкость и оптимизм. Вместе с тремя товарищами из Караидельского района он выполняет обязанности минометчика, защищая свою территорию и участвуя в наступательных операциях.

Во время встречи боец рассказал о своих текущих задачах и о нехватке необходимого оборудования, в частности о том, что его машина была разрушена вражеским снарядом, что усложняет доставку грузов на фронт. Айдар Шайдуллин пообещал оказать помощь, подчеркивая, что это будет не только поддержка для солдат, но и проявление единства.

Также глава района отметил, что финансовая помощь и выплаты за участие в операции позволили бойцу приобрети новую квартиру. Он строит планы на будущее, надеясь на возвращение к мирной жизни.

Напомним, жители Башкирии, желающие заключить контракт для службы в зоне СВО, могут задать интересующие их вопросы по единому справочному номеру военного ведомства страны по номеру 117, Ситуационного центра 122 или (347) 218-19-19, а также в офисах МФЦ «Мои документы». Номер пункта отбора (347) 248-29-31.

Также все ответы на вопросы о контрактной службе в зоне СВО, о мерах социальной поддержки военнослужащим и членам их семей есть на сайте башбат.рф, в чат-ботах в телеграм. Готовы разъяснить будущим бойцам об условиях службы по контракту и в военкомате по месту жительства или в пункте отбора по контракту Башкортостана в Уфе (ул. Революционная, 156).