В Уфе обсудили проблему дефицита сотрудников агропромышленности

Кадровые вопросы, в том числе совершенствование системы обучения и подготовки специалистов обсуждали сегодня на выездном заседании комитета по аграрным вопросам, экологии и природопользованию. По данным Минсельхоза, в республике наблюдается дефицит сотрудников агропромышленности – порядка 2000 человек, 3/4 из которых – кадры рабочих профессий.