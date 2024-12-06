В Уфе обсудили проблему дефицита сотрудников агропромышленности

Кадровые вопросы, в том числе совершенствование системы обучения и подготовки специалистов обсуждали сегодня на выездном заседании комитета по аграрным вопросам, экологии и природопользованию. По данным Минсельхоза, в республике наблюдается дефицит сотрудников агропромышленности – порядка 2000 человек, 3/4 из которых – кадры рабочих профессий.
Депутаты выступили с докладами и рассмотрели ряд законопроектов, нуждающихся в изменениях. Например, о развитии сельского хозяйства в республике, рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов и регулировании земельных отношений. Заседание состоялось в стенах Башкирского государственного аграрного университета, где присутствовали представители вуза, муниципалитетов и предприятий региона.