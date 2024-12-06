Общественники башкирского Зауралья доставили гумпомощь в зону СВО

От спальников до бензопил и генераторов. Представители Союза общественных инициатив Зауралья в очередной раз привезли на Донбасс гуманитарную помощь, в сборе которой приняли участие жители юго-востока Башкортостана, а также соседней Челябинской области. Что заказывали бойцы и как прошла встреча с земляками?
Башкортостан является одним из лидеров среди российских регионов по количеству отправленных гуманитарных конвоев в зону проведения СВО. Однако кроме организованных колонн из районов республики, сюда также приезжают и общественные организации. Так, представители Союза общественных инициатив Зауралья приехали на Донбасс с очередной гуманитарной миссией, отработав заявки своих земляков.
Маскировочные сети, личные посылки, запчасти для автомобилей и многое другое. Первая остановка – в пригороде Луганска, где общественников уже ждут мобилизованные из Башкортостана. Встреча пусть и радостная, но времени на долгие разговоры нет. Пока перегружают гумпомощь, успеваем пообщаться с бойцами.
Гумконвой едет дальше, проезжая полуразрушенные города Луганской народной республики. Ровно 10 лет назад здесь шли ожесточённые бои, неонацисты оборудовали огневые точки прямо в многоквартирных домах, прикрываясь мирными жителями. Обычная для боевиков тактика. Сегодня их отбросили уже на десятки километров на запад и продолжают выдавливать на Краснолиманском направлении. Активное участие в этом принимают добровольцы мотострелкового полка «Башкортостан», доехав до позиций которых, колонна делает очередную остановку.
В составе полка много уроженцев Баймакского района, которые приехали встретить своих земляков. Все вместе оперативно разгружают фургон и распределяют посылки.
Для Союза общественных инициатив Зауралья это не первая поездка на Донбасс и уж точно не последняя. Поддерживать своих защитников они будут до самой победы.
За сутки гумконвой преодолевает сотни километров по Донбассу. Порой маршрут пролегает по территории, недалеко от которой идут боевые действия. Там, на передовой, стоит первый башкирский именной батальон имени героя России Минигали Шаймуратова.
И при такой поддержке тыла все цели будут достигнуты, уверены шаймуратовцы. Как и легендарный командир 112-й Башкавдивизии, они не отступят.