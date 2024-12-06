Общественники башкирского Зауралья доставили гумпомощь в зону СВО

От спальников до бензопил и генераторов. Представители Союза общественных инициатив Зауралья в очередной раз привезли на Донбасс гуманитарную помощь, в сборе которой приняли участие жители юго-востока Башкортостана, а также соседней Челябинской области. Что заказывали бойцы и как прошла встреча с земляками?

Башкортостан является одним из лидеров среди российских регионов по количеству отправленных гуманитарных конвоев в зону проведения СВО. Однако кроме организованных колонн из районов республики, сюда также приезжают и общественные организации. Так, представители Союза общественных инициатив Зауралья приехали на Донбасс с очередной гуманитарной миссией, отработав заявки своих земляков.

Маскировочные сети, личные посылки, запчасти для автомобилей и многое другое. Первая остановка – в пригороде Луганска, где общественников уже ждут мобилизованные из Башкортостана. Встреча пусть и радостная, но времени на долгие разговоры нет. Пока перегружают гумпомощь, успеваем пообщаться с бойцами.

Призвался, потому что должен. Кому-то надо воевать, отстаивать честь России и ее интересы. Чтобы мирные люди жили в спокойствии. позывной «Люцифер»

Пацаны хорошо настроены. Назад никто не сдает. Все только вперёд идут. Мы их хорошо гасим, они он нас сбегают, боятся. Пытаются ВСУ огрызаться, но издалека. Дронами и минометами, ближних боев почти нет. позывной «Тихон»

Гумконвой едет дальше, проезжая полуразрушенные города Луганской народной республики. Ровно 10 лет назад здесь шли ожесточённые бои, неонацисты оборудовали огневые точки прямо в многоквартирных домах, прикрываясь мирными жителями. Обычная для боевиков тактика. Сегодня их отбросили уже на десятки километров на запад и продолжают выдавливать на Краснолиманском направлении. Активное участие в этом принимают добровольцы мотострелкового полка «Башкортостан», доехав до позиций которых, колонна делает очередную остановку.

В составе полка много уроженцев Баймакского района, которые приехали встретить своих земляков. Все вместе оперативно разгружают фургон и распределяют посылки.

Да, действительно отрабатывают наши заявки. Мы заказывали кабели, они нам сейчас необходимы. Они идут от генераторов к РЭБам, таким образом спасая жизни наших бойцов. Мы устанавливаем пульт на расстоянии ста метров. Заказывали мы аккумулятор, генератор, полностью отработали. Дополнительно я вижу, что мне из дома пришла заявка, очень приятно. позывной «Урман»

Для Союза общественных инициатив Зауралья это не первая поездка на Донбасс и уж точно не последняя. Поддерживать своих защитников они будут до самой победы.

Сейчас идут холода, поэтому требуется большое количество генераторов инверторных, чтобы одному человеку было удобно их переносить. Также квадрокоптеры, рации, теплые вещи, буржуйки, бензопилы. В течение месяца мы всё это собирали. И когда всё укомплектовали, лично сами выехали, чтобы передать в руки нашим ребятам. Руслан Сагадиев, заместитель председателя Союза общественных инициатив Зауралья

За сутки гумконвой преодолевает сотни километров по Донбассу. Порой маршрут пролегает по территории, недалеко от которой идут боевые действия. Там, на передовой, стоит первый башкирский именной батальон имени героя России Минигали Шаймуратова.

Огромное спасибо всем, кто принимал участие в сборе помощи. Жителям Баймака, Зауралья. Всем общественным организациям, населению. Огромное спасибо вам, ребята, за вашу работу. позывной «Любэ»

Окопные свечи, масксети, спальники, которые вы присылаете, согревают нам душу, упрощают жизнь на передке. И приближают победу, позволяют нам успешно выполнять наши боевые задачи. позывной «Юрэ»