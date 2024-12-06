«Бойцам тяжелее, чем нам здесь»: как волонтеры помогают участникам СВО

Волонтеры, готовые помогать другим безвозмездно, зачастую остаются незамеченными. Во время пандемии и в начале спецоперации число волонтёров значительно возросло, и в ряды помощи вступили люди разных возрастов.

Ольга Фархутдинова — одна из таких волонтёров. Её жизнь кардинально изменилась, когда её муж отправился на фронт. Всё началось с изготовления маскировочных сетей в местном храме. Затем она стала частью команды добровольцев ОПК «Октава», где продолжила помощь вместе с единомышленниками. Их совместные усилия сформировали команду «По зову сердца», которая продолжает вести активную работу по сбору гуманитарной помощи для участников СВО.

Сейчас Ольга занимается заказом тканей, доставкой материалов и сбором гуманитарной помощи. Недавними достижениями Ольги стали закупка досок, металлической сетки и даже большой печи для бани, которую она отправила бойцам. Её мечта — собрать средства на квадрокоптер для разведки, который может спасти жизни.

Являясь волонтёром, Ольга сталкивается с разными реакциями людей: кто-то охотно помогает, а кто-то остается равнодушным. Но она замечает, что добрых людей всё же больше, и это придаёт ей сил. Для Ольги волонтёрство — это не о надеждах на государственную помощь, а о личной ответственности. Она считает, что каждый может внести свой вклад — физически, финансово или просто добрым словом.

Семья Ольги также пережила утрату — её дочь потеряла жениха в зоне СВО. Но, невзирая на трудности, она продолжает поддерживать бойцов. В октябре Ольга вместе с другом семьи отправила гуманитарный груз в Запорожье, где увидела, в каких тяжелых условиях живут солдаты и местные жители.

Присоединившись к волонтёрскому движению, Ольга увидела, насколько важную работу выполняют добровольцы. Коллектив «Октавы» стал для неё как родная семья, где пенсионеры, молодёжь и люди среднего возраста объединяются ради общего дела — плетут сетки, собирают грузы и даже готовят ранозаживляющую мазь.

Напомним, жители Башкирии, желающие заключить контракт для службы в зоне СВО, могут задать интересующие их вопросы по единому справочному номеру военного ведомства страны по номеру 117, Ситуационного центра 122 или (347) 218-19-19, а также в офисах МФЦ «Мои документы». Номер пункта отбора (347) 248-29-31.

Также все ответы на вопросы о контрактной службе в зоне СВО, о мерах социальной поддержки военнослужащим и членам их семей есть на сайте башбат.рф, в чат-ботах в телеграм. Готовы разъяснить будущим бойцам об условиях службы по контракту и в военкомате по месту жительства или в пункте отбора по контракту Башкортостана в Уфе (ул. Революционная, 156).