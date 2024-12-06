В Башкирии состоялся благотворительный показ спектакля в поддержку СВО

В Кугарчинском районе состоялся благотворительный показ спектакля в поддержку специальной военной операции. В деревне Таваканово Башкирский драматический театр Ильшата Юмагулова представил музыкальную постановку Баязита Бикбая «Ҡоҙаса».

Шуточные сцены, башкирские песни и танцы создали в зале теплую и дружескую атмосферу. Полный зал зрителей в этот день доказал, что каждый готов внести свой вклад в помощь бойцам СВО.