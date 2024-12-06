Студенты из Башкирии завоевали медали «Лиги чемпионов» в Сочи

В Сочи завершился всероссийский турнир по фехтованию среди студентов «Лига чемпионов». В нем приняли участие как опытные спортсмены, так и новички. Выступали на дорожках рапиристы и шпажисты.
Состязания проходили по круговой системе, для участников это была возможность получить соревновательный опыт и практику. Среди медалистов оказались воспитанники олимпийской чемпионки Аделины Загидуллиной. Уже год она тренирует студентов УГНТУ. Булат Музафаров завоевал золотую медаль. Инсаф Агзамов стал бронзовым призером студенческого чемпионата.