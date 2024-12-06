В Башкирии проведут конкурс мегагрантов для ученых

В Башкортостане проведут конкурс мегагрантов на создание четырёх новых лабораторий с привлечением специалистов мирового уровня. На эти цели заложили 300 млн рублей на три года. Об этом Радий Хабиров рассказал на прямой линии. Мотивация ученых — один из важнейших шагов по развитию науки. В регионе, например, уже есть развернутая система стипендий и наград, и, что немаловажно, появляются хорошие условия для работы и проживания. Например, кампус, в котором строятся семь башен.
К примеру, в клинике БГМУ благодаря гранту главы специалисты смогли провести целый ряд исследований, в том числе молекулярно-генетических. Медики изучают пациентов с патологией костной ткани. Они разработали методику ранней диагностики заболеваний опорно-двигательного аппарата и сопутствующей патологии.