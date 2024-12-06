В Уфе обсудили методы борьбы с коррупцией

Конфликт интересов, расхождение в доходах и не только. Это только часть нарушений, которые выявляют в ходе антикоррупционной деятельности чиновников. Об этом говорили на семинар-совещании, которое прошло в Уфе. Мероприятие собрало представителей различных уровней власти, которые обменялись опытом и обсудили стратегии борьбы с коррупцией.