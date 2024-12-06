В Башкирии школьник-волонтер 2 года помогает людям

Школьник из Баймакского района стал активистом-волонтёром. Тимур Гимаев, ученик 10 класса лицея «Ирандык». Добровольческой деятельностью занялся два года назад. Первая его акция была направлена на предостережение жителей о лесных пожарах. Сейчас на его счету 499 часов добрых дел, и все они стали для него ценным опытом. Он не просто помогает — учится, общается с людьми, понимает их потребности и заботы.