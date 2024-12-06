Радий Хабиров провёл рабочую встречу с генеральным директором Российского экспортного центра

Глава Башкортостана Радий Хабиров встретился с генеральным директором Российского экспортного центра Вероникой Никишиной. Она приехала в Уфу для участия в Международной неделе бизнеса. Главными темами беседы стали развитие сотрудничества и расширение экспортных поставок продукции из республики. Никишина отметила, что Башкортостан — один из наиболее активных в экспорте регионов, здесь компании сотрудничают с партнерами из 75 стран мира.

Мы понимаем, что если не заниматься внешнеэкономической деятельностью, успеха не будет. Товары надо продвигать не только внутри региона и страны. Надо выходить и за рубеж. Наша задача на 2025 год – развивать это направление и дальше, искать новых партнёров.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

После встречи генеральный директор Российского экспортного центра посетила межвузовский студенческий кампус Евразийского научно-образовательного центра. Она ознакомилась с работой лабораторий и дала высокую оценку организации работы кампуса.

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