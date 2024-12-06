Радий Хабиров провёл рабочую встречу с генеральным директором Российского экспортного центра

Мы понимаем, что если не заниматься внешнеэкономической деятельностью, успеха не будет. Товары надо продвигать не только внутри региона и страны. Надо выходить и за рубеж. Наша задача на 2025 год – развивать это направление и дальше, искать новых партнёров.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан