В Башкирии на развитие науки выделили 300 млн рублей

В Башкортостане проведут конкурс мегагрантов на создание четырёх новых лабораторий с привлечением специалистов мирового уровня. На эти цели заложили 300 млн рублей на три года. Об этом Радий Хабиров рассказал на прямой линии. Мотивация ученых — один из важнейших шагов по развитию науки. В регионе, например, уже есть развернутая система стипендий и наград.

При таком исследовании важно минимизировать движения пациента. Так врачи могут получить максимально точное изображение скелета, в том числе увидеть уязвимые участки и места переломов. С помощью этой методики, а также молекулярно-генетических анализов, ученые БГМУ изучают людей с повышенной хрупкостью костей. Результатом работы, которую врачи проводят на грант главы республики, стала методика диагностики наследственных заболеваний опорно-двигательного аппарата.

Работе медиков клиники БГМУ в будущем могут помочь исследования коллег уфимского кампуса. Совместно с учёными «Сколково» они работают над созданием инновационного материала: он будет использоваться для скрепления сломанных костей и впоследствии самостоятельно рассасываться в крови. А еще команда этой лаборатории участвует в разработке технологий изготовления деталей авиационных двигателей, помогая российским авиакомпаниям вставать на рельсы импортозамещения.

Лаборатория активно работает с индустриальными партнерами как внутри республики, так и по всей стране. Если предприятию необходимо запустить изготовление новой детали или отработать новую технологию, то они обращаются сюда. Ученые дают свои рекомендации по материалам и помогают полностью отладить процессы на производстве.

За прошедшие три года в республике создали четыре лаборатории мирового уровня с общим объёмом финансирования 300 млн рублей. В ближайшее время появятся еще столько же. Об этом Глава Башкортостана рассказал во время прямой линии. По словам Радия Хабирова, поддержка науки и ученых будет продолжаться. В активной стадии строительства и вторая очередь кампуса, где будут площадки для исследований и проживания студентов.

Вы знаете, эти 7 башен, там тысячи студентов будут жить. Нам Правительство России поставило задачу сдать его в конце 2025 года, это невероятные сроки. Наверное, мы закончим его в 2026 году. Представьте, 120 тысяч квадратных метров построить, 34 этажа одна башня. Ее будет видно из любой точки Уфы. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

С 2021 года Фонд грантов главы Башкортостана поддержал 60 проектов молодых ученых на общую сумму 75 млн рублей. Еще 80 млн выделил на исследования по приоритетным направлениям деятельности Евразийского НОЦ.