В Башкирии на развитие науки выделили 300 млн рублей

В Башкортостане проведут конкурс мегагрантов на создание четырёх новых лабораторий с привлечением специалистов мирового уровня. На эти цели заложили 300 млн рублей на три года. Об этом Радий Хабиров рассказал на прямой линии. Мотивация ученых — один из важнейших шагов по развитию науки. В регионе, например, уже есть развернутая система стипендий и наград.
При таком исследовании важно минимизировать движения пациента. Так врачи могут получить максимально точное изображение скелета, в том числе увидеть уязвимые участки и места переломов. С помощью этой методики, а также молекулярно-генетических анализов, ученые БГМУ изучают людей с повышенной хрупкостью костей. Результатом работы, которую врачи проводят на грант главы республики, стала методика диагностики наследственных заболеваний опорно-двигательного аппарата.
Работе медиков клиники БГМУ в будущем могут помочь исследования коллег уфимского кампуса. Совместно с учёными «Сколково» они работают над созданием инновационного материала: он будет использоваться для скрепления сломанных костей и впоследствии самостоятельно рассасываться в крови. А еще команда этой лаборатории участвует в разработке технологий изготовления деталей авиационных двигателей, помогая российским авиакомпаниям вставать на рельсы импортозамещения.
Лаборатория активно работает с индустриальными партнерами как внутри республики, так и по всей стране. Если предприятию необходимо запустить изготовление новой детали или отработать новую технологию, то они обращаются сюда. Ученые дают свои рекомендации по материалам и помогают полностью отладить процессы на производстве.
За прошедшие три года в республике создали четыре лаборатории мирового уровня с общим объёмом финансирования 300 млн рублей. В ближайшее время появятся еще столько же. Об этом Глава Башкортостана рассказал во время прямой линии. По словам Радия Хабирова, поддержка науки и ученых будет продолжаться. В активной стадии строительства и вторая очередь кампуса, где будут площадки для исследований и проживания студентов.
С 2021 года Фонд грантов главы Башкортостана поддержал 60 проектов молодых ученых на общую сумму 75 млн рублей. Еще 80 млн выделил на исследования по приоритетным направлениям деятельности Евразийского НОЦ.
Как не раз отмечал глава республики, несмотря на тяжелые внешние условия, строительство социальных объектов и объектов образования будет продолжено. Это один из приоритетов, которые обозначены и поддерживаются на федеральном уровне.