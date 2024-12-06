В Уфе на железнодорожном вокзале наградили пятимиллионного пассажира 2024 года

Приобретя билет через мобильное приложение по маршруту Давлеканово-Уфа-Тавтиманово, он отправился к своей невесте в столицу республики. Прямо в поезде мужчине вручили диплом и памятный подарок.

Как подчеркнул в соцсетях глава республики, это результат системной работы с компанией РЖД и Куйбышевской железной дорогой. Совместными усилиями в республике обновляются составы, закупаются современные «Ласточки» и «Финисты». Повышение комфорта пассажиров в поездах и на вокзалах продолжится, заверил Радий Хабиров.