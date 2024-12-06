В Уфе завершилась Международная неделя бизнеса

Каждый день форума был тематическим. Сегодня участники обсудили экономическое развитие и бизнес. Во Дворце борьбы прошли пленарные заседания, стратегические сессии. Были подписаны новые соглашения. Так, с Турцией договорились предоставить поля для высадки семян масличных культур. Также обсудили возможность создания Евразийского центра стратегии, штаб-квартира которого будет в Башкортостане.