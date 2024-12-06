В Уфе дали старт Неделе ремесел

Это мероприятие — ежегодное. В нем принимают участие не только мастера республики, но и страны. Мероприятие проводится в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Так же, как и прабабушка, продолжает молоть вручную на мельнице с каменными жерновами. Чтобы получить килограмм муки, мастерица трудится час. Использует ее для приготовления пряников. Печет вкусности дома по старинному рецепту. Недавно её печатные произведения пошатнули даже устои бренда России — «Тульского пряника». На чемпионате Дальнего Востока эти шедевры признали лучшими. Теперь вкус медового хлеба Юлии Романюк знают и за пределами Челябинской области.

Шамиль Нурмагомедов приехал из известного центра народных художественных промыслов Дагестана — из селения Унцукуль. Там местные мастера инкрустируют деревянные изделия серебром или медью, дополняя их уникальными родовыми узорами. Ремеслу Шамиль Нурмагомедов научился у дедушки. Мастер использует разный материал, но лучшими считает абрикос, дикую грушу, боярышник, кизил и орех. На них хорошо держатся металлические пластины.

Изготовление таких картин занимает много времени, ведь вместо холста мастерицы используют бересту. Слой коры заготавливают сами в конце весны и начале лета, снимают его на лесных делянках, где березы готовят к распилу. Мастерица березовых дел пишет на нем темперными красками. Этому делу она обучалась сама вместе с дочерью.

Мастера собрались на неделе ремесел. Приехали в республику делегации восьми регионов страны. В программе мероприятия и панельные дискуссии, и мастер-классы, и круглые столы. Кроме того, на этой площадке организовали республиканский конкурс «Лучший ремесленник», где башкирские умельцы будут состязаться в 14 номинациях.