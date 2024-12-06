В Уфе прошел этнический фестиваль «Музыка, рожденная ветром»

В Уфе прошел IV Международный этнический фестиваль «Музыка, рожденная ветром». Главным его героем стал национальный башкирский инструмент — курай. На одной сцене Башгосфилармонии выступили как музыканты-мультиинструменталисты и коллективы республики, так и гости из других регионов и стран.