В Уфе прошел этнический фестиваль «Музыка, рожденная ветром»

В Уфе прошел IV Международный этнический фестиваль «Музыка, рожденная ветром». Главным его героем стал национальный башкирский инструмент — курай. На одной сцене Башгосфилармонии выступили как музыканты-мультиинструменталисты и коллективы республики, так и гости из других регионов и стран.
Звуки многоствольной флейты уфимским зрителям подарил гость из Молдовы Вячеслав Змеу. Одним из главных событий стало совместное выступление национального оркестра народных инструментов Башкортостана и группы с мировым именем «Хуун-Хуур-Ту» из Тывы.