ХК «Салават Юлаев» одержал победу над «Сибирью» в домашнем матче

«Салават» принимал на своём льду новосибирскую «Сибирь». Первую шайбу пришлось ждать долго. Юлаевцы несколько раз играли в большинстве, но не воспользовались своим преимуществом. Зато гости, имея на одного игрока больше, вышли в матче вперед. В конце второго периода отличился Владимир Бутузов.
В заключительном игровом отрезке юлаевцы совершили камбэк: сравнял счёт Нэйтан Тодд, а увеличил преимущество Александр Хмелевский. На последней минуте в пустые ворота забрасывает шайбу Шелдон Ремпал. 3:1 — победа «Салавата». В воскресенье юлаевцы принимают дома казанский «Ак Барс».