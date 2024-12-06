ХК «Салават Юлаев» одержал победу над «Сибирью» в домашнем матче

«Салават» принимал на своём льду новосибирскую «Сибирь». Первую шайбу пришлось ждать долго. Юлаевцы несколько раз играли в большинстве, но не воспользовались своим преимуществом. Зато гости, имея на одного игрока больше, вышли в матче вперед. В конце второго периода отличился Владимир Бутузов.