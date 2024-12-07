Участник СВО из Башкирии спас бойцов во время штурма

Участник специальной военной операции из Салаватского района накануне был награжден медалью Жукова. Об этом сообщает телеграмм-канал «Башкирский батальон».
Старший прапорщик родом из Малояза по роду своего деятельности в зоне СВО принимал участие в штурмах. Во время одной из таких операций он смог грамотно скоординировать действия своих однополчан - это позволило выполнить задачу без потерь среди боевого состава.
Более того, во время работы в составе танкового экипажа, он несколько часов чинил оборудование для видеосвязи, которое было сильно повреждено во время обстрела. Несмотря на постоянную опасность, он справился и спас жизни своих товарищей.
Напомним, жители Башкирии, желающие заключить контракт для службы в зоне СВО, могут задать интересующие их вопросы по единому справочному номеру военного ведомства страны по номеру 117, Ситуационного центра 122 или (347) 218-19-19, а также в офисах МФЦ «Мои документы». Номер пункта отбора (347) 248-29-31.
Также все ответы на вопросы о контрактной службе в зоне СВО, о мерах социальной поддержки военнослужащим и членам их семей есть на сайте башбат.рф, в чат-ботах в телеграм. Готовы разъяснить будущим бойцам об условиях службы по контракту и в военкомате по месту жительства или в пункте отбора по контракту Башкортостана в Уфе (ул. Революционная, 156).