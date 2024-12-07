В Башкирии за ночь зафиксировали два смертельных пожара

В Башкирии в ночь с 6 на 7 декабря зафиксировали два смертельных пожара. Подробности рассказали в МЧС.

В Белокатайском районе в себе Новобелокатай огнём охватило дом. Площадь пожара достигла 48 кв.м. В сгоревшем помещении было найдено тело 57-летнего мужчины. По предварительной информации, огонь вспыхнул из-за непотушенной сигареты.

В Куюргазинском районе в селе Ямансарово огнём охватило шлакоблочную баню. Информация о пожаре поступила слишком поздно, поэтому прибывшие пожарные обнаружили полностью уничтоженное огнём строение. В помещении было найдено тело 36-летнего мужчины.