В Башкирии супружеская пара отметила 70-летие совместной жизни

В Архангельском районе супружеская пара Шакиры и Байтуры Султановых отметила благодатную свадьбу. Супруги из деревни Кысынды прожили вместе 70 лет.

Пара познакомилась с помощью фотографий. Байтура Янтурович приехал в гости к тёте в деревню Красная Регизла. Юноша попросил родственницу познакомить его с девушкой для отношений, а по соседству жили три сестры, среди которых была Шакира Шакировна. Тётя передала молодым людям фотографии друг друга, с чего и началось их общение.

Супруги – ветераны труда, всю жизнь они неустанно трудились в колхозе «Красный Зилим». Главе семьи 94 года, а его супруге – 91. До сих пор Султановы живут самостоятельно, разводят скотину и домашних птиц. У Султановых четыре сына и две дочери, 12 внуков и 6 правнуков.