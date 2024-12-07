В Башкирии огонь полностью уничтожил дом многодетной семьи

В Белорецком районе произошёл крупный пожар. Многодетная семья осталась без крыши над головой.
Инцидент произошёл в селе Идель. Перед сном глава семьи затопил печь. Около шести часов утра семья проснулась из-за треска. Оказалось, огнём охватило потолок. Мужчина попытался потушить возгорание, но получил травмы. К счастью, родителям удалось эвакуировать детей 2, 10 и 16 лет.
Когда на место происшествия прибыли пожарные, у дома уже обрушилась крыша. Площадь пожара составила более 100 кв.м.
По предварительной информации, пожар вспыхнул из-за длительного температурного воздействия. От дымохода печи загорелся потолок, а после него и крыша.
МЧС России напоминает:
— установи извещатель в каждой комнате, ведь пожар не выбирает место;
— регулярно проверяй печь на наличие трещин и заделай их, если обнаружил;
— прочисти дымоход от сажи для хорошей тяги;
— никогда не оставляй топящуюся печь без присмотра;
— топи печь не более полутора часов 3-4 раза в день, за 3 часа до сна не топи.
Фото: МЧС по РБ.