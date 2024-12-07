В Башкирии огонь полностью уничтожил дом многодетной семьи

В Белорецком районе произошёл крупный пожар. Многодетная семья осталась без крыши над головой.

Инцидент произошёл в селе Идель. Перед сном глава семьи затопил печь. Около шести часов утра семья проснулась из-за треска. Оказалось, огнём охватило потолок. Мужчина попытался потушить возгорание, но получил травмы. К счастью, родителям удалось эвакуировать детей 2, 10 и 16 лет.

Когда на место происшествия прибыли пожарные, у дома уже обрушилась крыша. Площадь пожара составила более 100 кв.м.

По предварительной информации, пожар вспыхнул из-за длительного температурного воздействия. От дымохода печи загорелся потолок, а после него и крыша.

МЧС России напоминает:

— установи извещатель в каждой комнате, ведь пожар не выбирает место;

— регулярно проверяй печь на наличие трещин и заделай их, если обнаружил;

— прочисти дымоход от сажи для хорошей тяги;

— никогда не оставляй топящуюся печь без присмотра;

— топи печь не более полутора часов 3-4 раза в день, за 3 часа до сна не топи.