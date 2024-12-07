В Уфе клиническая больница №2 отмечает 75-летие

Медучреждение особого назначения. 75-летний юбилей отмечает Республиканская клиническая больница №2. С момента основания она стоит на страже здоровья госслужащих, руководителей ведомств и даже первых лиц Башкортостана. С праздником, который персонал, к слову, отметил в непривычной обстановке, сотрудников поздравил Радий Хабиров.

В такой праздничной неформальной обстановке сотрудники больницы, кажется, едва узнают друг друга. Вместо белых халатов женщины-медики – в ярких платьях, а мужчины – в строгих костюмах. Даже сами себя такими они давно не видели.

С юбилеем ветеранов и действующих сотрудников больницы поздравил глава республики. Радий Хабиров отметил успехи учреждения, а также наградил врачей, внесших большой вклад в развитие медицины Башкортостана.

За 75 лет больница прошла красивый и яркий путь от небольшой ведомственной поликлиники до одного из ведущих лечебных учреждений нашей республики. Здесь работает большой коллектив – очень профессиональные врачи, замечательные медсёстры и технический персонал. Вместе с вами мы прошли один из сложнейших периодов – борьбу с коронавирусом. На базе больницы развернули инфекционный госпиталь, ваш коллектив работал в «красной зоне». Низкий вам за это поклон. Мы всегда будем помнить об этом. Особые слова благодарности – ветеранам клиники, которые всю свою жизнь посвятили прекрасной профессии врача. Желаю всему коллективу РКБ № 2 успехов и крепкого здоровья. Огромное спасибо за ваш труд! Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Первых пациентов в учреждении приняли в 1949 году. Начав свой путь в старых корпусах второй половины XIX века, больница превратилась в одну из ведущих клиник Башкортостана. Именно здесь в 2002 году создали один из первых в ПФО республиканский центр телемедицины.

Больницу изначально создавали для лечения сотрудников государственной власти, руководителей учреждений и ведомств. Медицинское обслуживание здесь проходят и первые лица Башкортостана. Врач-рентгенолог Артур Гайнанов до сих пор помнит, как у него на приеме был президент Муртаза Рахимов. А вот терапевт Луиза Гаскарова отмечает: звёздные пациенты всегда дисциплинированно соблюдают все рекомендации врача и, что немаловажно, без звёздной болезни.