В Уфе клиническая больница №2 отмечает 75-летие

Медучреждение особого назначения. 75-летний юбилей отмечает Республиканская клиническая больница №2. С момента основания она стоит на страже здоровья госслужащих, руководителей ведомств и даже первых лиц Башкортостана. С праздником, который персонал, к слову, отметил в непривычной обстановке, сотрудников поздравил Радий Хабиров.
В такой праздничной неформальной обстановке сотрудники больницы, кажется, едва узнают друг друга. Вместо белых халатов женщины-медики – в ярких платьях, а мужчины – в строгих костюмах. Даже сами себя такими они давно не видели.
С юбилеем ветеранов и действующих сотрудников больницы поздравил глава республики. Радий Хабиров отметил успехи учреждения, а также наградил врачей, внесших большой вклад в развитие медицины Башкортостана.
Первых пациентов в учреждении приняли в 1949 году. Начав свой путь в старых корпусах второй половины XIX века, больница превратилась в одну из ведущих клиник Башкортостана. Именно здесь в 2002 году создали один из первых в ПФО республиканский центр телемедицины.
Больницу изначально создавали для лечения сотрудников государственной власти, руководителей учреждений и ведомств. Медицинское обслуживание здесь проходят и первые лица Башкортостана. Врач-рентгенолог Артур Гайнанов до сих пор помнит, как у него на приеме был президент Муртаза Рахимов. А вот терапевт Луиза Гаскарова отмечает: звёздные пациенты всегда дисциплинированно соблюдают все рекомендации врача и, что немаловажно, без звёздной болезни.
Ежегодно в стенах стационара лечение проходят более полутора тысяч человек. В рамках амбулатории в больнице фиксируют порядка 140 тысяч посещений. РКБ №2 достойно выстояла в период пандемии, а теперь помогает участникам спецоперации. Специалисты спасают бойцов в зоне СВО и участвуют в гуманитарной миссии. 75 лет – солидный возраст, но впереди еще много достижений.