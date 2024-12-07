Радий Хабиров ответил на вопросы о благоустройстве городских пространств

Пешеходную часть улицы Октябрьской Революции до набережной приведут в порядок в течение четырех лет. Радий Хабиров во время своей прямой линии ответил на вопросы о благоустройстве пространств. Этой теме руководство республики уделяет особое внимание. Парки, скверы и общественные места по всему региону не только преображаются, но иногда и обретают вторую жизнь.

Новая локация для развлечений зимой – каток в парке Лесоводов. Погода благоволит, чтобы сегодня залить все слои ледяного покрытия. Скоро можно будет начать покатушки, главное – не забыть технику безопасности.

Парк Лесоводов – это кусочек природы посреди города. Здесь почти не бывает безлюдно. Особенно много отдыхающих по выходным. Долгое время в парке ничего не менялось. В 2021 году после общения главы региона с жителями решили приводить лесопарк в порядок. Удалось сохранить его первозданность и вплести сюда современную зону отдыха.

На прошедшей прямой линии главы республики Радию Хабирову задали вопрос о судьбе лесопарка. В Уфе активно разрастаются жилые комплексы, интерес застройщиков к парковым зонам всегда имеется. Руководителя региона спросили, можно ли обезопасить зеленую территорию.

Преображать в следующем году начнут и парк Ленина. Каждую весну здесь цветет сакура, летом работают фонтаны. Кто приходит погулять, кто – на утренние пробежки. Зеленые насаждения после ремонта сохранят, пообещал Радий Хабиров. Приведут в порядок территорию – значительную часть затрат возьмет на себя спонсор.

Проект «Улица Октябрьской Революции» назвали уфимским Арбатом. Базовая часть работы здесь выполнена: поменяли инженерные сети и обустроили дорогу. Но для завершения проекта требуется время, и на это есть причины: дома на этой улице, большинство из которых – объекты культнаследия, должны обрести хозяев.

В Уфе Арбат – в Бирске маленькая Красная площадь. Это первый город, который преобразился, победив во Всероссийском конкурсе проектов создания комфортной среды. Видеообращение на прямую линию направили жительницы Бирска. Они попросили, чтобы изменения коснулись и местной набережной.