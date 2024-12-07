В Башкирии намерены удвоить объем экспорта сельхозпродукции к 2030 году

В полтора раза увеличить экспорт агропродукции до 2030-го года – такую задачу обозначил Владимир Путин. В Башкортостане же намерены удвоить объем поставляемой за рубеж продукции. Об этом говорили в правительстве республики.

Там впервые в рамках Международной недели бизнеса в Уфе прошло совещание в формате «Час с сельхозатташе» с участием представителей экспортноориентированных компаний региона. В формате ВКС на связи был помощник министра сельского хозяйства России и непосредственно представители Минсельхоза, представляющие интересы российских компаний, поставляющих свою продукцию за рубеж.