Шесть бойцов СВО из Башкирии удостоены госнаград посмертно

Задачи спецоперации военнослужащие выполняли с храбростью и доблестью, не раз проявляли в боях мужество и отвагу. Среди них – младший лейтенант Ильшат Кагарманов. Его мобилизовали в октябре 2022 года. Боец проходил службу в должности командира мотострелкового батальона. Был награжден медалями Жукова, «За освобождение Донбасса», «За храбрость 2-й степени». Мужчина героически погиб в октябре при выполнении боевых задач. Его награду вручили родителям.

Среди награжденных и комиссованный боец Рамиль Ишмаков. Его демобилизовали после контузии. Из-за военной травмы полгода пролежал в госпитале. Уходил на фронт добровольцем еще в сентябре 2022 года. В период участия в СВО его награждали не раз за боевые заслуги. Сейчас в тылу мужчина занимается производством мягкой корпусной мебели. Также помогает односельчанам в решении вопросов благоустройства малой родины, не забывает и своих братьев по оружию.