В Уфе ординаторов обучают оказывать помощь в боевых условиях

Ординаторы Башгосмедуниверситета приступили к занятиям в недавно созданном Центре тактической медицины. Преподают инструкторы, имеющие педагогическое образование и реальный боевой опыт. Курс по тактической медицине со стресс-подготовкой войдет в обязательную образовательную программу.

Разработчиком выступила участница СВО Алина Мананова, которая работала в группе эвакуации раненых. Теорию разбирают в аудиториях, а практика проходит на базе пейнтбольного клуба. Занимаются и иностранные студенты.