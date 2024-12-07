В Уфе ординаторов обучают оказывать помощь в боевых условиях

Ординаторы Башгосмедуниверситета приступили к занятиям в недавно созданном Центре тактической медицины. Преподают инструкторы, имеющие педагогическое образование и реальный боевой опыт. Курс по тактической медицине со стресс-подготовкой войдет в обязательную образовательную программу.
Разработчиком выступила участница СВО Алина Мананова, которая работала в группе эвакуации раненых. Теорию разбирают в аудиториях, а практика проходит на базе пейнтбольного клуба. Занимаются и иностранные студенты.
В ходе занятий ординаторы изучают классификации и типы ранений, современные способы остановки наружного кровотечения. Также постигают основы системы лечебно-эвакуационных мероприятий в условиях ЧС мирного и военного времени, табельные и подручные средства оказания первой помощи, десмургию. В конце всем предстоит сдать зачет.