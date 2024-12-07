В Уфе дети с РАС имеют возможность учиться в ресурсных классах

Учить тех, кто видит этот мир по-особенному. В Уфе работает уже девять ресурсных классов для детей с расстройством аутистического спектра. В этом учебном году очередной подобный проект при поддержке Фонда президентских грантов был запущен в уфимской школе №17. Для детей с РАС здесь организовали отдельное помещение, чтобы они могли лучше адаптироваться. Занятия проходят вместе с наставниками-тьюторами.

За плечами у них уже почти две учебные четверти. И только их родители и преподаватели знают, что за эти несколько месяцев их дети проделали огромный путь. Им приходится учиться и осваивать то, что рядовые школьники выполняют на автомате.

Многие из ребят, придя впервые сюда в сентябре, не могли работать в группе, а занятия за партой требовали неимоверных усилий со стороны как учеников, так и тьюторов. Это те специалисты, которые на протяжении всего дня сопровождают учеников.

Это уже девятый ресурсный класс в Уфе, созданный на базе общеобразовательной школы. И в открытии каждого была очень важна активность родителей. Как раз такие энтузиасты и взялись за дело.

Создание класса проходило при поддержке некоммерческой организации «Рассвет». Это общество помощи детям и взрослым с расстройствами аутистического спектра. Много лет назад его создали мамы, которые сами воспитывают детей с РАС. На открытие ресурсного класса удалось выиграть президентский грант. Также за помощью родители обратились в администрацию района.