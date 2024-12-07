В Уфе приступили к заготовке льда для новогодних городков

20 ледовых городков построят в Уфе в преддверии новогодних праздников. К заготовке основного материала для возведения скульптур уже приступили. К примеру, в Ленинском районе второй день как пилят лёд. За процессом сегодня наблюдал и наш корреспондент.

Выражение «только щепки летят» неуместно. Вместо дерева здесь лёд. Бензопилами орудуют, можно сказать, профессиональные распиловщики. Для Гайсы Абдрахманова это уже десятый сезон заготовки стройматериала для ледовых городков. В этом году начали чуть позже. Ждали, пока лёд окрепнет.

Толщина пока где-то 15 сантиметров сегодня, ширина у нас идёт метр на два. Длина два. Гайса Абдрахманов, работник службы по благоустройству Ленинского района г. Уфы

В момент съемок на улице чуть больше 10 градусов мороза. Можно работать и при -20, говорят распиловщики. Это самая хорошая погода. В сильный мороз лёд раскалывается и страдает его качество. К заготовке сырья для ледяных скульптур здесь приступили 6 декабря.

Нормально, вроде бы, начали так, должны успеть до запуска ледовых городков. Мы должны заготовить весь лед, который запланировали. Мы заготавливаем около тысячи штук размером два на один. Всё успеем, думаю, коллектив слаженный, ребята справятся. Урал Гизатуллин, начальник участка службы по благоустройству Ленинского района г. Уфы

Помимо распиловщиков, двое грузят, двое подцепляют, надо еще подталкивать лёд. В общей сложности трудится 7-8 человек. Службе по благоустройству Ленинского районы Уфы предстоит заготовить около одной тысячи таких прозрачных плит. Ими оформят два ледовых городка на территории муниципалитета – перед парком «Волна» и домом культуры «Ядкарь».