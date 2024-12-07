В Уфе приступили к заготовке льда для новогодних городков

20 ледовых городков построят в Уфе в преддверии новогодних праздников. К заготовке основного материала для возведения скульптур уже приступили. К примеру, в Ленинском районе второй день как пилят лёд. За процессом сегодня наблюдал и наш корреспондент.
Выражение «только щепки летят» неуместно. Вместо дерева здесь лёд. Бензопилами орудуют, можно сказать, профессиональные распиловщики. Для Гайсы Абдрахманова это уже десятый сезон заготовки стройматериала для ледовых городков. В этом году начали чуть позже. Ждали, пока лёд окрепнет.
В момент съемок на улице чуть больше 10 градусов мороза. Можно работать и при -20, говорят распиловщики. Это самая хорошая погода. В сильный мороз лёд раскалывается и страдает его качество. К заготовке сырья для ледяных скульптур здесь приступили 6 декабря.
Помимо распиловщиков, двое грузят, двое подцепляют, надо еще подталкивать лёд. В общей сложности трудится 7-8 человек. Службе по благоустройству Ленинского районы Уфы предстоит заготовить около одной тысячи таких прозрачных плит. Ими оформят два ледовых городка на территории муниципалитета – перед парком «Волна» и домом культуры «Ядкарь».
Это одно из озёр, расположенное на территории Ленинского района, какое – попросили не говорить. Профессиональные распиловщики льда, как и настоящие рыбаки, своих мест не выдают. В этом деле тоже существует конкуренция.