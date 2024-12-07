Каратисты Башкирии завоевали медали первенства России в Уфе

Башкирские каратисты успешно выступили на первенстве России, которое прошло в Уфе. В столице Башкортостана собралось более 1600 участников из 66 регионов страны. Сразу 74 спортсмена представили Башкортостан.
В общекомандном зачете республика заняла шестую строчку. Лучшей стала команда Московской области. В тройку также вошли сборные Москвы и Саратовской области. Всего спортсмены из Башкортостана завоевали девять медалей. Из них две золотые: в категории 18-20 лет у девушек лучшей стала Аида Бикметова, в возрасте 12-13 лет у юношей не было равных Даниялу Губайдуллину.
Сразу пять башкирских спортсменов остановились в шаге от первого места. Серебряные награды в возрасте 16-17 лет у Ильи Мурсалимова и Натальи Николаевой. В категории 12-13 лет у Алтынай Калдамановой и Имрана Салимова. У девушек постарше на вторую ступень пьедестала поднялась Адель Вахитова. Также на счету башкирских каратистов две бронзовые награды: у Сафии Маннановой и Радмира Байматова. Все чемпионы и призеры являются спортсменами уфимской школы олимпийского резерва №12, а также своих клубов «Империя», LEADER и «Высшая Лига».
Уже скоро Уфа вновь примет масштабные состязания по каратэ. В феврале в столице Башкортостана пройдет традиционный турнир «Олимпийские надежды».