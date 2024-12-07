Каратисты Башкирии завоевали медали первенства России в Уфе

Башкирские каратисты успешно выступили на первенстве России, которое прошло в Уфе. В столице Башкортостана собралось более 1600 участников из 66 регионов страны. Сразу 74 спортсмена представили Башкортостан.

В общекомандном зачете республика заняла шестую строчку. Лучшей стала команда Московской области. В тройку также вошли сборные Москвы и Саратовской области. Всего спортсмены из Башкортостана завоевали девять медалей. Из них две золотые: в категории 18-20 лет у девушек лучшей стала Аида Бикметова, в возрасте 12-13 лет у юношей не было равных Даниялу Губайдуллину.

Первые два боя были достаточно несложные. Полуфинал был напряженный. Изначально я проигрывала в счете. Приходилось отыгрываться, счет стал 3:2 в мою пользу. Аида Бикметова, победительница первенства России по каратэ

Конечно, хотелось бы выразить благодарность своему клубу, Николаю Николаевичу, Никите Мунировичу, всему нашему тренерскому составу. И нашим ребятам, сборной. Даниял Губайдуллин, победитель первенства России по каратэ

Сразу пять башкирских спортсменов остановились в шаге от первого места. Серебряные награды в возрасте 16-17 лет у Ильи Мурсалимова и Натальи Николаевой. В категории 12-13 лет у Алтынай Калдамановой и Имрана Салимова. У девушек постарше на вторую ступень пьедестала поднялась Адель Вахитова. Также на счету башкирских каратистов две бронзовые награды: у Сафии Маннановой и Радмира Байматова. Все чемпионы и призеры являются спортсменами уфимской школы олимпийского резерва №12, а также своих клубов «Империя», LEADER и «Высшая Лига».

Первые бои хорошо проходили, было чуть-чуть сложновато. В финале уже было посложнее. Просто некоторые моменты были не отработаны. Алтынай Калдаманова, серебряный призер первенства России по каратэ

Я себя чувствовал уверенно. Не было мандража. Поэтому получилось несложно дойти до финала. Были напряженные моменты, но я справился. В финале не получилось победить, потому что соперника не знал, первый раз с ним сталкивался. Илья Мурсалимов, серебряный призер первенства России по каратэ

Уже скоро Уфа вновь примет масштабные состязания по каратэ. В феврале в столице Башкортостана пройдет традиционный турнир «Олимпийские надежды».