На «Уфа-Арене» состоится «зелёное дерби»

Уже завтра на «Уфа-Арене» состоится «зелёное дерби» – «Салават Юлаев» примет казанский «Ак Барс». Это будет вторая встреча команд в регулярном чемпионате КХЛ. 5 сентября уфимцы на домашнем льду обыграли соперника 5:3.

Ко встрече с «Ак Барсом» наша команда подходит с пятью победами кряду. Напомним, накануне юлаевцы обыграли «Сибирь» из Новосибирска – 3:1. Голы на свой счёт записали Нэйтан Тодд, Александр Хмелевский и Шелдон Ремпал.