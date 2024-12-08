В Башкирии зафиксированы морозы до -30 градусов

В в деревне Хамитово Абзелиловского района температура воздуха снизилась до -30°С. Об этом рассказала местная жительница. Она отметила, что в этом районе всегда холоднее, что связано с суровыми погодными условиями Уральских гор.

Сегодня в Башкирии значительных осадков не ожидается. В некоторых местах возможен гололед. Ветер слабый, переменный. Днем температура будет в диапазоне от -8 до -13°С, местами до -18°С.