В Башкирии разнорабочие расправились с работодателем и его женой

В Башкирии двое разнорабочих расправились со своим работодателем и его супругой. 6 декабря мужчина обратился в полицию с заявлением о пропаже родителей своей жены. Он заметил в доме беспорядок и следы крови, а также отсутствие автомобиля «Toyota Hilux». Позже тела погибших были найдены на берегу водоема в селе Ишля. Они были завернуты в хозяйственные мешки.

Правоохранительные органы быстро идентифицировали злоумышленников — 36-летнего мужчину из Кемеровской области и 49-летнего из Свердловской области, которые работали у жертвы. Их задержали в Иглинском районе, когда они пытались уехать на автомобиле, принадлежавшем убитым. В машине также было найдено похищенное ружье.

Следствие установило, что 5 декабря, когда хозяин дома уехал за сеном, вооруженные преступники сначала убили его супругу, нанеся ей удар по голове топором, а затем забрали ценные вещи и ружье. Когда хозяин вернулся, его застрелили. После этого убийцы вывезли тела на берег.