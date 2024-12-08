В Башкирии мошенник продавал пенсионерам оборудование по завышенной цене

В Башкирии задержали мошенника, который обманул пенсионеров, продав им сигнализаторы газа по завышенной цене.

По информации пресс-службы МВД региона, 60-летний злоумышленник, приехавший из Смоленской области, вымогал у пожилых людей по 20 тысяч рублей за оборудование. Его поймали в Ульяновской области. Он признал свою вину в трех случаях мошенничества, также возместив ущерб двум пострадавшим.