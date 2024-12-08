Спасатели Уфы увели с небезопасного льда компанию подростков

В Уфе спасатели вывели с тонкого льда группу подростков. Инцидент произошел в Демском районе, где семеро юношей были замечены во время вечернего рейда. Они играли в хоккей на озере Кустаревское, где толщина льда составляла всего 9 см. Для безопасного катания на коньках необходима толщина не менее 12 см и отсутствие трещин.
Спасатели сняли детей со льда и провели с ними профилактическую беседу, объяснив, какие риски связаны с их игрой на тонком льду. Теперь подростки осознают, какие последствия могла бы иметь такая безобидная, на первый взгляд, игра.
Фото: Госкомитет РБ по ЧС.