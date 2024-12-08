Ратмир Мавлиев провел прогулку с горожанами по Уфимскому ожерелью

Мэр Уфы организовал необычную встречу с жителями города — прогулку по Уфимскому ожерелью. Участники начали свой путь от детской площадки на «Жемчужине Авроры», затем прошли по «Караидельской тропе», а завершили маршрут на «Тропе Акбузата».

За время прогулки, которая длилась более 8 километров, мэр отвечал на вопросы горожан. Уфимцы могли сделать остановку на специальных пунктах, где предлагали чай и плов. По окончании встречи Ратмир Мавлиев поручил районным главам и соответствующим структурам решить некоторые поднятые в вопросах проблемы, взяв на себя личный контроль над ними.

В своем обращении он поблагодарил всех за участие и предложил проводить такие встречи чаще, чтобы обсуждать городские вопросы, заниматься здоровьем и активно общаться.