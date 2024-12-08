Поддержка СВО и новые соцобъекты: итоги Прямой линии с Главой Башкирии

Почти 9 тысяч обращений поступило на Прямую линию с Главой Башкортостана. На этой неделе Радий Хабиров в эфире шести телеканалов отвечал на вопросы жителей республики. Ключевой темой Прямой линии стала поддержка участников спецоперации. Также людей интересовали строительство дорог и социальных объектов, школьное питание, медицина, транспорт и многое другое. Коротко об итогах четырёхчасового прямого эфира с руководителем региона – в нашем сюжете.
О том, что Прямая линия главы будет длиться долго, было понятно по настрою руководителя республики. Радий Хабиров сразу обозначил, что физически на все вопросы ответить не получится, но каждое обращение будет взято в работу. В самом начале главу спросили о недавнем визите Владимира Путина в Уфу и о чем говорили за закрытыми дверями с главой государства.
Поддержка специальной военной операции и её участников стала ключевой темой обсуждения и на Прямой линии главы региона. Радий Хабиров поблагодарил бойцов за службу и отметил, что Башкортостан продолжит обеспечивать бойцов всем необходимым, в том числе дронами, а еще активно адаптировать ветеранов к мирной жизни. Участникам спецоперации после возвращения в родную республику будут помогать в трудоустройстве.
Далее были вопросы о повышении средней заработной платы и развитии электротранспорта в столице. Отдельной строкой можно выделить тему дорог. В одном из видеовопросов жители спросили, когда завершат реконструкцию улицы Пугачёва
На 2025 год переносится и завершение реконструкции улицы Рабкоров. Также много вопросов касалось таких сфер, как образование, ЖКХ, благоустройство и социальная защита. Подняли и тему транспортной реформы. Несколько вопросов, поступивших на Прямую линию, касались сферы здравоохранения. Так, жители села Рапатово Чекмагушевского района попросили построить фельдшерско-акушерский пункт. Руководитель региона поручил Минздраву республики включить объект в план на следующий год.
Не только обращения от жителей республики, но и вопросы из зала. В Центре управления республики собрались журналисты, политологи, общественные деятели и участники специальной военной операции. Спрашивали Радия Хабирова и о личном. Каких-то строгих ограничений в этом плане не было. Не обошли стороной тему фейков. В частности, спросили руководителя региона о его отставке. Всё это Глава Башкортостана назвал лишь слухами, которые начали появляться с первых дней его работы в республике.
За пару недель на Прямую линию главы республики поступило почти девять тысяч обращений. Больше половины из них – во время эфира. Радий Хабиров успел ответить на 65 вопросов. Все остальные без внимания не останутся. Каждый обратившийся получит обратную связь в течение последующих дней.