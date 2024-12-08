Поддержка СВО и новые соцобъекты: итоги Прямой линии с Главой Башкирии

Почти 9 тысяч обращений поступило на Прямую линию с Главой Башкортостана. На этой неделе Радий Хабиров в эфире шести телеканалов отвечал на вопросы жителей республики. Ключевой темой Прямой линии стала поддержка участников спецоперации. Также людей интересовали строительство дорог и социальных объектов, школьное питание, медицина, транспорт и многое другое. Коротко об итогах четырёхчасового прямого эфира с руководителем региона – в нашем сюжете.

О том, что Прямая линия главы будет длиться долго, было понятно по настрою руководителя республики. Радий Хабиров сразу обозначил, что физически на все вопросы ответить не получится, но каждое обращение будет взято в работу. В самом начале главу спросили о недавнем визите Владимира Путина в Уфу и о чем говорили за закрытыми дверями с главой государства.

Это был спокойный разговор. Первым я доложил, что республика стоит на рельсах поддержки СВО. Рассказал о наших подразделениях, он хорошо знает географию того, что там происходит. Конечно, была просьба, что надо поддерживать ребят всеми силами.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Поддержка специальной военной операции и её участников стала ключевой темой обсуждения и на Прямой линии главы региона. Радий Хабиров поблагодарил бойцов за службу и отметил, что Башкортостан продолжит обеспечивать бойцов всем необходимым, в том числе дронами, а еще активно адаптировать ветеранов к мирной жизни. Участникам спецоперации после возвращения в родную республику будут помогать в трудоустройстве.

Если взять всю массу воющих наших ребят, вы понимаете, что, когда они начнут возвращаться, это большой объем будет. В основном приходят сейчас по ранениям. В первую очередь думаем о реабилитации.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан
Фото №1 - Поддержка СВО и новые соцобъекты: итоги Прямой линии с Главой Башкирии

Далее были вопросы о повышении средней заработной платы и развитии электротранспорта в столице. Отдельной строкой можно выделить тему дорог. В одном из видеовопросов жители спросили, когда завершат реконструкцию улицы Пугачёва

По нашим планам в конце этого года мы должны были сдать весь комплекс. Ряд обстоятельств не позволили это сделать. Это плохо, что перенесли вправо. Мы сдадим полный комплекс в 2025 году.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

На 2025 год переносится и завершение реконструкции улицы Рабкоров. Также много вопросов касалось таких сфер, как образование, ЖКХ, благоустройство и социальная защита. Подняли и тему транспортной реформы. Несколько вопросов, поступивших на Прямую линию, касались сферы здравоохранения. Так, жители села Рапатово Чекмагушевского района попросили построить фельдшерско-акушерский пункт. Руководитель региона поручил Минздраву республики включить объект в план на следующий год.

Фото №2 - Поддержка СВО и новые соцобъекты: итоги Прямой линии с Главой Башкирии

Не только обращения от жителей республики, но и вопросы из зала. В Центре управления республики собрались журналисты, политологи, общественные деятели и участники специальной военной операции. Спрашивали Радия Хабирова и о личном. Каких-то строгих ограничений в этом плане не было. Не обошли стороной тему фейков. В частности, спросили руководителя региона о его отставке. Всё это Глава Башкортостана назвал лишь слухами, которые начали появляться с первых дней его работы в республике.

Есть и силы какие-то, которые ведут дестабилизацию. Как я к ним отношусь? Это неизбежная часть моей работы, когда ты находишься на публичной должности.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

За пару недель на Прямую линию главы республики поступило почти девять тысяч обращений. Больше половины из них – во время эфира. Радий Хабиров успел ответить на 65 вопросов. Все остальные без внимания не останутся. Каждый обратившийся получит обратную связь в течение последующих дней.

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