Честный диалог: как эксперты оценивают Прямую линию с Радием Хабировым

Всё, о чем говорил глава республики во время Прямой линии, подкреплено конкретными примерами, будь то поддержка учёных или преображение сёл и городов. Об этом говорят не только политологи, но и учёные, жители, военные – все те, кого непосредственно затронули обсуждаемые на Прямой линии вопросы. По каждой отрасли есть план развития, несмотря на непростое время. Эксперты отмечают, что на Прямой линии прозвучали реальные сроки выполнения работ. Многие проекты реализуются благодаря поддержке федерального центра, и она напрямую связана с личностью главы республики.

С помощью этого исследования, а также молекулярно-генетических анализов ученые БГМУ изучают людей с повышенной хрупкостью костей. Результатом работы, которую врачи проводят на грант главы республики, стала методика диагностики наследственных заболеваний опорно-двигательного аппарата.

За прошедшие три года в республике создали четыре лаборатории мирового уровня с общим объемом финансирования 300 млн рублей. В ближайшее время появятся еще столько же. С 2021 года Фонд грантов Главы Башкортостана поддержал более полусотни проектов молодых ученых на общую сумму 75 млн рублей. Еще 80 млн выделили на исследования по приоритетным направлениям деятельности Евразийского НОЦ.

Прямая линия Главы Башкортостана не первый год проходит с участием ветеранов специальной военной операции. В республике поддержка бойцов и членов их семей стоит приоритетной задачей. Ветераны, возвращаясь в родной регион, переходят на государственную и муниципальную службу. Становятся депутатами и главами сельских поселений.

Новая локация для зимних развлечений – каток в парке Лесоводов. Здесь почти не бывает безлюдно. Особенно много отдыхающих по выходным. А после того, как территорию привели в порядок, посетителей стало еще больше. В следующем году начнут преображать парк Ленина, сохранив все зеленые насаждения на площади.

Проект «Улица Октябрьской Революции» назвали уфимским Арбатом. Базовая часть работы здесь выполнена: поменяли инженерные сети и обустроили дорогу. Но для завершения требуется время, и на это есть причины: дома на этой улице, большинство из которых – объекты культнаследия, должны обрести хозяев.

Руководителю региона задали вопрос относительно ужесточения требований к мигрантам. В большинстве своём люди приехали заработать, и в этом нет ничего плохого, считает Глава Башкортостана. Без иностранной рабочей силы будет очень тяжело, ведь они задействованы во многих отраслях. Главное – не допускать их конфликта с местным населением. А для этого необходимы хорошие профилактические меры и соблюдение закона работодателями.

Эксперты отмечают честность и открытость, с которой глава отвечал на вопросы. Он рассказал о проблемах в регионе и путях их решения. А еще Радий Хабиров обозначил курс, по которому Башкортостан будет двигаться в ближайшие годы.