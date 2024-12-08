Башкирия заключила девять соглашений на Ялтинском международном форуме

Для реализации любых задач нужно развивать экономику. И у Башкортостана это хорошо получается. Впервые Уфа стала площадкой для проведения Ялтинского международного форума. Его участниками стали делегаты из 90 стран мира. Заключены соглашения на десятки миллиардов рублей. На площадках Дворца борьбы представители власти и бизнеса подписали девять соглашений о сотрудничестве. В кооперации с компаниями из Крыма участвуют и предприятия нашей республики. Говорили и о том, как выстраивать бизнес в многополярном мире.

Так на полях Ялтинского форума подписывалось одно из первых соглашений. Несколькими росчерками представители министерств промышленности Башкортостана и Крыма заключили договор о сотрудничестве. Также предприятия договорились о поставке электросварочного оборудования и инструментов, произведенных на территории полуострова в наш регион.

В рамках Ялтинского экономического форума представители бизнеса и власти подписали девять соглашений. Участниками делового события стали делегаты из 90 стран. В Уфе мероприятие проводится неспроста. 10 лет назад Башкортостан одним из первых протянул руку помощи Крымскому полуострову. На пленарном заседании Радий Хабиров подчеркнул: здесь рождаются будущие инвестиционные проекты. Задача региональных властей – создать благоприятные условия для ведения бизнеса.

Благодаря вашей настойчивости, вашей серьёзной, глубокой интеллектуальной работе, потому как менять бизнес в очень сложных условиях, мы все помним, что произошло – буквально одномоментно разрывались соглашения, которые, по сути, определяли содержание вашего бизнеса здесь, в нашей республике, в России. Но тем не менее вы перегруппировались, нашли новых партнеров, практически на ходу меняя многие циклы производственные, логистические, финансовые и так далее, вам это удалось, и я полагаю, что, наверное, все-таки главным автором и актером нашего форума являются бизнесмены, руководители предприятий. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Помимо представителей дружественных государств, в Уфу прибыли делегаты европейских стран. Западные партнеры надеются на возобновление торгового сотрудничества с Россией, в том числе и с регионами.

Мы рассматриваем Башкортостан как регион для инвестиций. Я был здесь 16 лет назад. И за время моего отсутствия Уфа очень изменилась в лучшую сторону. Мы видим платформу для инвестиций, но надеемся, мы в будущем сможем найти точки для соприкосновения. Стефано Вальдегамбери, депутат регионального совета /г. Венето, Италия/

Ялтинский форум входит в тройку крупнейших деловых событий России. Такая международная площадка нужна прежде всего, чтобы представители бизнеса и власти могли понимать, в каком направлении двигаться в условиях многополярного мира.