Башкирия заключила девять соглашений на Ялтинском международном форуме

Для реализации любых задач нужно развивать экономику. И у Башкортостана это хорошо получается. Впервые Уфа стала площадкой для проведения Ялтинского международного форума. Его участниками стали делегаты из 90 стран мира. Заключены соглашения на десятки миллиардов рублей. На площадках Дворца борьбы представители власти и бизнеса подписали девять соглашений о сотрудничестве. В кооперации с компаниями из Крыма участвуют и предприятия нашей республики. Говорили и о том, как выстраивать бизнес в многополярном мире.
Так на полях Ялтинского форума подписывалось одно из первых соглашений. Несколькими росчерками представители министерств промышленности Башкортостана и Крыма заключили договор о сотрудничестве. Также предприятия договорились о поставке электросварочного оборудования и инструментов, произведенных на территории полуострова в наш регион.
В рамках Ялтинского экономического форума представители бизнеса и власти подписали девять соглашений. Участниками делового события стали делегаты из 90 стран. В Уфе мероприятие проводится неспроста. 10 лет назад Башкортостан одним из первых протянул руку помощи Крымскому полуострову. На пленарном заседании Радий Хабиров подчеркнул: здесь рождаются будущие инвестиционные проекты. Задача региональных властей – создать благоприятные условия для ведения бизнеса.
Помимо представителей дружественных государств, в Уфу прибыли делегаты европейских стран. Западные партнеры надеются на возобновление торгового сотрудничества с Россией, в том числе и с регионами.
Ялтинский форум входит в тройку крупнейших деловых событий России. Такая международная площадка нужна прежде всего, чтобы представители бизнеса и власти могли понимать, в каком направлении двигаться в условиях многополярного мира.
На фоне ввода санкций меняется и экономика Башкортостана. Становится более современной и технологичной. У предприятий появляются новые возможности и стимулы развития. Только в прошлом году промышленный рост составил 8%. Наибольший вклад вносят обрабатывающие производства. Причем задачи перед промышленниками масштабны. Президент России поручил обеспечить технологический суверенитет страны. И как было отмечено на заседании Торгово-промышленной палаты республики, важно привлечь в производство новые кадры. Это одна из самых главных задач, обеспечивающих работу экономики.