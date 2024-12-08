Международная неделя бизнеса в Уфе: итоги для Башкортостана

Ялтинский форум прошел в рамках другого масштабного события – Международной недели бизнеса. В неё же был интегрирован и Российский юридический форум. Республика становится настоящим центром Евразии уже не только географически. Регион – лидер России по многим экономическим показателям. И это не предел. На форуме отметили несколько направлений, которые может развивать Башкортостан, чтобы привлечь больше инвесторов и иностранных партнёров.

Почти 3,5 тыс. участников из более десятка стран. Дворец борьбы стал местом притяжения всех, кто задействован в сфере предпринимательства. Главным итогом форума стали многочисленные соглашения Башкортостана с международными партнерами – с такими экзотическими, как Танзания, или уже такими привычными нам, как Беларусь.

Как выстроить успешную стратегию на маркетплейсах? На рынки каких стран выходить с продукцией халяль? Какие меры ввести, чтобы увеличить экспорт? Неделя бизнеса охватила все актуальные вопросы экономической сферы. Для этого мероприятие разделили на чеыре тематических дня.

С работой ведущих предприятий можно ознакомиться здесь же. На выставке представлена продукция, произведенная как в Башкортостане, так и в других регионах России. А также главные достижения компаний Беларуси, Казахстана, Узбекистана и Китая.

Были подписаны новые соглашения. Так, с Турцией договорились предоставить поля для высадки семян масличных культур. Также обсудили возможность создания Евразийского центра стратегии, штаб-квартира которого будет в Башкортостане.

Уфа неслучайно выбрана местом проведения форума. Башкортостан – ведущий регион России по многим показателям. Например, в области бесплатной юридической помощи: республиканское отделение Ассоциации юристов стало вторым в России по итогам прошедшего года.

Завершил масштабное мероприятие «Уфимский диалог». Здесь произошло редкое явление – за одним столом собрались представители России, США, Германии, Италии, Словакии, Австрии и Грузии. Спикеры обсудили развитие международных отношений в условиях многополярного мира. И Башкортостан в этой системе занимает не последнее место.