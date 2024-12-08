Артиллеристы полка «Башкортостан» помогают штурмовым отрядам

Без крепкой экономики была бы невозможна помощь бойцам на СВО. Артиллеристы полка «Башкортостан» оказывают мощную огневую поддержку штурмовым отрядам на Краснолиманском направлении. Из орудий Д-30 наносится поражение скоплению живой силы и бронетехнике противника, уничтожаются минометные и пулемётные точки. За очередной боевой работой гаубичного артдивизиона имени Мугина Нагаева следил наш военный корреспондент Азат Садреев.

Максимальная дальность стрельбы орудия Д-30 – 15 км. Линия боевого соприкосновения здесь гораздо ближе, поэтому наши артиллеристы дивизиона имени Мугина Нагаева успешно поражают все выявленные цели. Сейчас, как передают операторы БПЛА, они обнаружили за той лесопосадкой опорник противника. Наши ребята получили координаты и начали боевую работу.

Огонь ведется так называемой каруселью, то есть сразу из нескольких орудий, которые находятся на определённом расстоянии друг от друга. Корректировку дают операторы наших дронов-разведчиков, а дальше уже опыт артиллеристов помогает продавливать оборону противника.

Поддержка мотострелковых подразделений, штурмового отряда. То есть когда идут на накат, на штурм, предварительно мы проводим артиллерийскую подготовку атаки нашим дивизионом и другими средствами артиллерии полка. В последующем уже поддерживаем контратаку пехоты. позывной «Михалыч»

Средний возраст бойцов расчета – 30 лет. Состав омолодился, так как всё больше добровольцев выбирают службу по контракту в подразделениях полка «Башкортостан». Все они разных профессий и национальности, но здесь работают как единый кулак.

До этого я работал сварщиком в колхозе, жил в Илишевском районе. После того, как призвался, поехал в Алкино, там уже с пацанами познакомился. Работали все, учения проводили. позывной «Ахмет»

Про орудие могу сказать, что оно хорошее и некапризное. Стреляет хорошо, дальность позволяет. Всегда ухаживаем за пушкой. Если следить и держать в чистоте, стреляет нормально. позывной «Чуваш»

Самый возрастной боец в расчёте – охотник из Татышлинского района с позывным «Бабай». Для него каждый однополчанин – как внук или сын. Говорит, оберегает их от дронов-камикадзе, словно родных детей.

Съездил в отпуск, купил на свои деньги, привез сюда. Она документально оформлена. Очень помогает в этой ситуации. Охраняю ребят от дронов, провожаю, встречаю. Днем и ночью летают. Но мы не пускаем, держимся. позывной «Бабай»

Расчет оперативно отработал по указанным координатам. И, как передают антидроновые группы, вражеские коптеры уже вылетели на охоту, чтобы выявить позиции наших артиллеристов. Поэтому нам приказали покинуть огневые рубежи и отойти на более безопасное расстояние. Сделали это как раз вовремя. Едва укрылись в блиндаже, как дрон-детектор начал неистово пищать, предупреждая о приближении вражеских FPV-дронов. Прилетели мстить за успешно поражённые цели. Это подтвердили уже наши разведчики.

В основном география и математика и чтобы пальчики быстро шевелились, чтобы быстрее печатать. И главное – не растеряться, потому что каждая ошибка чревата, это чьи-то жизни. Поэтому друг друга контролируем. позывной «Игнат»

Пока пережидаем налет вражеских дронов, успеваем отметить наградами отличившихся артиллеристов. Для бойца с позывным «Шаман» медаль Шаймуратова особенна ценна.