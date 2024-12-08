Артиллеристы полка «Башкортостан» помогают штурмовым отрядам

Без крепкой экономики была бы невозможна помощь бойцам на СВО. Артиллеристы полка «Башкортостан» оказывают мощную огневую поддержку штурмовым отрядам на Краснолиманском направлении. Из орудий Д-30 наносится поражение скоплению живой силы и бронетехнике противника, уничтожаются минометные и пулемётные точки. За очередной боевой работой гаубичного артдивизиона имени Мугина Нагаева следил наш военный корреспондент Азат Садреев.
Максимальная дальность стрельбы орудия Д-30 – 15 км. Линия боевого соприкосновения здесь гораздо ближе, поэтому наши артиллеристы дивизиона имени Мугина Нагаева успешно поражают все выявленные цели. Сейчас, как передают операторы БПЛА, они обнаружили за той лесопосадкой опорник противника. Наши ребята получили координаты и начали боевую работу.
Огонь ведется так называемой каруселью, то есть сразу из нескольких орудий, которые находятся на определённом расстоянии друг от друга. Корректировку дают операторы наших дронов-разведчиков, а дальше уже опыт артиллеристов помогает продавливать оборону противника.
Средний возраст бойцов расчета – 30 лет. Состав омолодился, так как всё больше добровольцев выбирают службу по контракту в подразделениях полка «Башкортостан». Все они разных профессий и национальности, но здесь работают как единый кулак.
Самый возрастной боец в расчёте – охотник из Татышлинского района с позывным «Бабай». Для него каждый однополчанин – как внук или сын. Говорит, оберегает их от дронов-камикадзе, словно родных детей.
Расчет оперативно отработал по указанным координатам. И, как передают антидроновые группы, вражеские коптеры уже вылетели на охоту, чтобы выявить позиции наших артиллеристов. Поэтому нам приказали покинуть огневые рубежи и отойти на более безопасное расстояние. Сделали это как раз вовремя. Едва укрылись в блиндаже, как дрон-детектор начал неистово пищать, предупреждая о приближении вражеских FPV-дронов. Прилетели мстить за успешно поражённые цели. Это подтвердили уже наши разведчики.
Пока пережидаем налет вражеских дронов, успеваем отметить наградами отличившихся артиллеристов. Для бойца с позывным «Шаман» медаль Шаймуратова особенна ценна.