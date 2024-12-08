Всё новые обороты приобретает дело Рауфы Рахимовой, издателя электронного ресурса «Пруфы». На неделе Верховный суд Башкортостана перенес на 9 декабря заседание по рассмотрению апелляции медиаменеджера по делу о дискредитации Российской армии. Напомним, что ранее Кировский суд признал женщину виновной по вышеуказанной статье и назначил штраф в 30 тысяч рублей.
На основе экспертизы ряда публикаций в ее социальных сетях правоохранительные органы пришли к выводу, что Рауфа Рахимова формирует негативное восприятие к специальной военной операции. Сейчас издатель пытается оспорить решение в вышестоящей инстанции. Между тем о ее сформировавшейся позиции против СВО высказался иностранный агент Руслан Габбасов*, который сам ранее работал в медиаструктурах Рауфы Рахимовой. Об этом он заявил на страницах иностранного агента «Idel.Реалии»**, финансируемого Госдепартаментом США.
Ранее пособник спецслужб Украины Руслан Габбасов* в своем телеграм-канале открыто признавался, что Рауфа Рахимова, как и он сам, поддерживает сепаратистские идеи.
Мы продолжаем следить за развитием этой истории. Следующее рассмотрение дела в Верховном суде РБ о дискредитации Вооруженных Сил Российской Федерации Рауфой Рахимовой пройдет 9 декабря.
** «Idel.Реалии» внесён Минюстом России в реестр иностранных агентов.
** Габбасов Руслан Салаватович внесен Минюстом России в реестр иностранных агентов. Росфинмониторингом внесен в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму.