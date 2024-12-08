Известно, когда пройдёт судебное заседание по делу Рауфы Рахимовой

Она сама достаточно недвусмысленно высказывалась против войны еще в самом ее начале. Кроме того, «Пруфы» в свое время были тесно связаны общей политикой со многими российскими либеральными СМИ, вступив в «Синдикат-100». Журналисты этих СМИ и сами редакции всегда были настроены антивоенно, из-за чего и эмигрировали после начала войны. Антивоенные настроения были характерны и для многих журналистов, ранее работавших в «Пруфах».