Известно, когда пройдёт судебное заседание по делу Рауфы Рахимовой

Всё новые обороты приобретает дело Рауфы Рахимовой, издателя электронного ресурса «Пруфы». На неделе Верховный суд Башкортостана перенес на 9 декабря заседание по рассмотрению апелляции медиаменеджера по делу о дискредитации Российской армии. Напомним, что ранее Кировский суд признал женщину виновной по вышеуказанной статье и назначил штраф в 30 тысяч рублей.

На основе экспертизы ряда публикаций в ее социальных сетях правоохранительные органы пришли к выводу, что Рауфа Рахимова формирует негативное восприятие к специальной военной операции. Сейчас издатель пытается оспорить решение в вышестоящей инстанции. Между тем о ее сформировавшейся позиции против СВО высказался иностранный агент Руслан Габбасов*, который сам ранее работал в медиаструктурах Рауфы Рахимовой. Об этом он заявил на страницах иностранного агента «Idel.Реалии»**, финансируемого Госдепартаментом США.

Она сама достаточно недвусмысленно высказывалась против войны еще в самом ее начале. Кроме того, «Пруфы» в свое время были тесно связаны общей политикой со многими российскими либеральными СМИ, вступив в «Синдикат-100». Журналисты этих СМИ и сами редакции всегда были настроены антивоенно, из-за чего и эмигрировали после начала войны. Антивоенные настроения были характерны и для многих журналистов, ранее работавших в «Пруфах».

Ранее пособник спецслужб Украины Руслан Габбасов* в своем телеграм-канале открыто признавался, что Рауфа Рахимова, как и он сам, поддерживает сепаратистские идеи.

Я знаю, что у нее такие же мечты, как и у меня, – независимость Башкортостана. Она горит всей душой и желает этого всем своим сердцем. И я ее знаю как сильного лидера и уверен, что она достойна, чтобы побороться за пост президента будущего независимого Башкортостана.

Мы продолжаем следить за развитием этой истории. Следующее рассмотрение дела в Верховном суде РБ о дискредитации Вооруженных Сил Российской Федерации Рауфой Рахимовой пройдет 9 декабря.

** «Idel.Реалии» внесён Минюстом России в реестр иностранных агентов.

** Габбасов Руслан Салаватович внесен Минюстом России в реестр иностранных агентов. Росфинмониторингом внесен в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму.

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