Актёр Башкирского театра кукол удостоен премии «Золотая маска»

Народный артист России Айрат Ахметшин стал лауреатом «Золотой маски» – одной из высших наград в сфере искусства. Мужчина более полувека служит в Театре кукол. На неделе ему, к слову, исполнилось 75 лет. О человеке, который с подросткового возраста играет на сцене, исполняет в спектаклях непростые роли, и о том, как о нем отзываются коллеги по цеху, – в нашем сюжете.
Среди образов – герой древнеиндийского эпоса «Рама», причем кукла весит шесть килограммов. Лис-сыщик по имени Лаврентий и кот-обормот из спектакля «Я – цыпленок, ты – цыпленок». Этих персонажей много лет играл народный артист России Айрат Ахметшин. За плечами актера более 200 ролей. И среди них нет нелюбимых образов.
У Айрата Ахметшина вся жизнь связана только с одним театром – кукольным. Трудовую деятельность он начал с 16 лет в качестве монтировщика сцены. Причем требования к профессии были серьезные. И чтобы им стать в 1966 году, нужно было прочитать отрывок из прозы, басню, стихотворение, а также исполнить песню.
За 58 лет актёр прошел долгий путь от рабочего до ведущего мастера сцены, педагога и режиссёра. Осваивал всё на практике. Уже работая в театре, учился в высших учебных заведениях. В его жизни был лишь один перерыв, когда артист добровольно ушел служить в армию. И даже там Айрат Ахметшин занимался творческой деятельностью в клубе воинской части.
Артист известен своими яркими образами. В частности, в роли Гудвина в «Волшебнике изумрудного города», людоеда в «Коте в сапогах», Хана в «Сабантуе». В его копилке едва ли не весь репертуар театра.
В реквизиторском цехе сохранилась кукла из спектакля «Божественная комедия». Айрат Ахметшин вместе с ней выходил на сцену и исполнял роль персонажа ангела «Д» – 48 лет назад в отстроенном тогда на проспекте Октября театре. Что примечательно, первыми её зрителями были люди, которые возводили здание.
Айрат Ахметшин – один из первых кукольников, который получил звание народного артиста России. Накануне он отметил 75-летний юбилей. И настоящим подарком стала новость: актер ещё и лауреат премии «Золотая маска». Эту награду вручают только самым выдающимся театральным деятелям страны.
Коллеги по цеху тоже гордятся тем, что работают вместе с таким профессионалом. Перед любой постановкой актеры нередко обращаются за советами к Айрату Акрамовичу.
Сам же Айрат Акрамович считает, что эта награда принадлежит не только ему, но и всему коллективу театра. Ведь работа актера-кукольника – одна из самых непростых. Как и в любой другой сфере, здесь также важна взаимовыручка. Ценится еще командный труд. «Золотую маску» будут вручать в следующем году в Международный день театра.