Актёр Башкирского театра кукол удостоен премии «Золотая маска»

Народный артист России Айрат Ахметшин стал лауреатом «Золотой маски» – одной из высших наград в сфере искусства. Мужчина более полувека служит в Театре кукол. На неделе ему, к слову, исполнилось 75 лет. О человеке, который с подросткового возраста играет на сцене, исполняет в спектаклях непростые роли, и о том, как о нем отзываются коллеги по цеху, – в нашем сюжете.

Среди образов – герой древнеиндийского эпоса «Рама», причем кукла весит шесть килограммов. Лис-сыщик по имени Лаврентий и кот-обормот из спектакля «Я – цыпленок, ты – цыпленок». Этих персонажей много лет играл народный артист России Айрат Ахметшин. За плечами актера более 200 ролей. И среди них нет нелюбимых образов.

Очень много образов и характеров приходится играть за всю жизнь в театре. Все равно это для меня учеба, все равно это маленькие открытия, о которых я еще не знал до этого. Айрат Ахметшин, народный артист России

У Айрата Ахметшина вся жизнь связана только с одним театром – кукольным. Трудовую деятельность он начал с 16 лет в качестве монтировщика сцены. Причем требования к профессии были серьезные. И чтобы им стать в 1966 году, нужно было прочитать отрывок из прозы, басню, стихотворение, а также исполнить песню.

За 58 лет актёр прошел долгий путь от рабочего до ведущего мастера сцены, педагога и режиссёра. Осваивал всё на практике. Уже работая в театре, учился в высших учебных заведениях. В его жизни был лишь один перерыв, когда артист добровольно ушел служить в армию. И даже там Айрат Ахметшин занимался творческой деятельностью в клубе воинской части.

Попросил, чтобы мне выслали кукол. Волка и зайца. С помощью волка я делал карикатуры на солдат. Чтобы просмеивать солдат, лентяев, которые плохо постель убирают. Айрат Ахметшин, народный артист России

Артист известен своими яркими образами. В частности, в роли Гудвина в «Волшебнике изумрудного города», людоеда в «Коте в сапогах», Хана в «Сабантуе». В его копилке едва ли не весь репертуар театра.

В реквизиторском цехе сохранилась кукла из спектакля «Божественная комедия». Айрат Ахметшин вместе с ней выходил на сцену и исполнял роль персонажа ангела «Д» – 48 лет назад в отстроенном тогда на проспекте Октября театре. Что примечательно, первыми её зрителями были люди, которые возводили здание.

Айрат Ахметшин – один из первых кукольников, который получил звание народного артиста России. Накануне он отметил 75-летний юбилей. И настоящим подарком стала новость: актер ещё и лауреат премии «Золотая маска». Эту награду вручают только самым выдающимся театральным деятелям страны.

У меня даже слеза потекла за столь высокую оценку, которую дали. Я почувствовал гордость за наш театр прежде всего. Айрат Ахметшин, народный артист России

Коллеги по цеху тоже гордятся тем, что работают вместе с таким профессионалом. Перед любой постановкой актеры нередко обращаются за советами к Айрату Акрамовичу.

И до сих пор подсказывает. Мэтр есть мэтр. Тут нужно отдать должное. Как нужно подходить к кукле, как нужно с ней работать, как нужно обращаться с куклой. Вадим Габидуллин, артист-кукловод Башкирского государственного театра кукол

Айрат Акрамович – это душа Театра кукол, он очень добрый, невероятно харизматичный человек. Помогает, поддерживает коллег молодых и более опытных. Диана Гараева, заведующая литературной частью Башкирского государственного театра кукол