В Уфе прошёл гала-концерт конкурса «Башкорт йыры – 2024»

В Уфе прошёл гала-концерт телевизионного конкурса «Башкорт йыры – 2024». На сцене ГКЗ «Башкортостан» вместе с участниками проекта выступили звёзды башкирской эстрады Назифа Кадырова, Расуль Карабулатов, Фадис Ганиев, Лилия Биктимирова. Список артистов большой. Гала-концерт – это завершение большого пути. Жюри определили победителя конкурса.

В 14-й раз «Башкорт йыры» собирает на одной сцене звёзд нынешних и будущих, открывая новые имена. Жюри в этом году было непросто. Поступило более ста заявок. Конкуренция большая. Но этим и характерно нынешнее время, признаётся певица Лилия Биктимирова.

А талант участников проверяли по полной. Конкурсанты прошли три этапа: народная песня, ретро и эстрадная композиция. Потому так была важна универсальность голоса и правильное им владение. А сам проект работает как своего рода индикатор.

Конкурс и вправду каждый год открывает новые таланты. Айдар Исхаков – студент академии искусств. Молодого музыканта за его мультиинструментализм уже прозвали «человек-оркестр». Его коллега по цеху – Марсель Нажметдинов. В его исполнении песни Виктора Цоя зазвучали на башкирском языке.

И самое сложное – среди стольких талантов выбрать победителя. Но конкурс есть конкурс. Эльвира Искакова – имя, которое, вполне возможно, зрители услышат ещё не раз. Выпускница Уфимской академии искусств получила сертификат на 100 тысяч рублей.