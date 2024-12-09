Центр фехтования в Уфе принимает первые соревнования

В столице республики проходит первенство России среди юношей и девушек до 15 лет. Более 800 участников из 38 регионов страны ведут борьбу за победу. Уже завершили свои выступления рапиристы.

Первый официальные соревнования в новом центре – и сразу с таким размахом. Уфа принимает первенство страны по фехтованию среди спортсменов до 15 лет, а это самая многочисленная категория атлетов. В столицу республики приехали сильнейшие рапиристы, шпажисты и саблисты. Около 300 ребят выступают в каждом виде оружия.

Соревнования проходят как в личных, так и в командных встречах одновременно в трех залах. Первыми свои бои завершили рапиристы. Мастер спорта России по фехтованию, чемпион Европы Тимур Арсланов пробует себя в качестве тренера. Помогает команде республики среди юношей заработать первую медаль. В борьбе за бронзу хозяевам противостояли гости из Санкт-Петербурга. Башкирские рапиристы вели в счете практически всю дистанцию, но в последних боях растеряли преимущество и уступили 34:36, остановившись в шаге от пьедестала

Честь республики на первенстве защищают три коллектива. Всего свои силы в новом центре пробуют более 800 участников из 38 регионов страны. Ранее первенство страны по фехтованию принимали в Салавате и в Октябрьском. В Уфе турнира такого масштаба в этом виде спорта для ребят юношеской возрастной категории не проводили.

Центр фехтования республики построили в кратчайшие сроки. Спортобъект стал долгожданным подарком для спортсменов и тренеров региона. Здесь будут проходить занятия, мастер-классы, учебные сборы, а также соревнования российского и международного уровней.