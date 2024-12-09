Жители Уфы сделали ремонт в доме пожилой соседки

Жители Уфы устроили ремонт в доме бабушки. Мария Бабёнышева живёт в микрорайоне Горный. Соседи по улице Молодежной называют её тетей Машей. Сейчас женщине 87 лет.

Одна из местных жительниц предложила организовать сбор, чтобы обеспечить Марию Дмитриевну всеми удобствами. Теперь в доме уютно: сделан косметический ремонт, и самое главное – в доступе есть вода. Установили кран, соорудили мойку, во дворе разровняли землю и сделали дорожку. Соседи регулярно приходят к тете Маше в гости, приносят гостинцы и готовую еду.