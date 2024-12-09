Участники СВО из Башкирии выразили благодарность землякам за поддержку

Уфимец, участвующий в спецоперации, связался с земляками. Командир противотанкового взвода с позывным «Мрамор» и его подчинённый передали привет и благодарность из зоны СВО, сообщил глава администрации Дёмского района Антон Тарасов.

Военные выразили благодарность горожанам за гуманитарную помощь и поддержку на фронте. Они уверили, что выполняют свой долг с честью и мужеством, защищая страну.

Антон Тарасов отметил, что получать новости от солдат всегда приятно, и высказал надежду на успешное выполнение их задач и скорейшее возвращение домой.

Несколько дней назад другие военнослужащие вернулись в Сибай в рамках краткосрочного отпуска и встретились с временно исполняющим обязанности главы городской администрации Сергеем Озерцовым.

Один из солдат с позывным «Муса» подписал контракт этим летом, но уже успел получить ранение и сейчас проходит реабилитацию. Его товарищ «Астана» служит более 10 лет и является профессиональным военным.

Сергей Озерцов подчеркнул, что эти мужчины обладают невероятной внутренней силой и воспитаны в лучших традициях патриотизма, добавив, что их родные братья также служат Родине, что очень трогает.

Напомним, жители Башкирии, желающие заключить контракт для службы в зоне СВО, могут задать интересующие их вопросы по единому справочному номеру военного ведомства страны по номеру 117, Ситуационного центра 122 или (347) 218-19-19, а также в офисах МФЦ «Мои документы». Номер пункта отбора (347) 248-29-31.

Также все ответы на вопросы о контрактной службе в зоне СВО, о мерах социальной поддержки военнослужащим и членам их семей есть на сайте башбат.рф, в чат-ботах в телеграм. Готовы разъяснить будущим бойцам об условиях службы по контракту и в военкомате по месту жительства или в пункте отбора по контракту Башкортостана в Уфе (ул. Революционная, 156).