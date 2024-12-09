В Башкирии ожидаются температуры до -17 градусов

В Башкирии надвигаются сильные морозы. Как сообщает Башгидромет, 9 декабря в некоторых районах ожидаются небольшие осадки в виде снега, а также гололед. Ветер будет юго-западный, умеренный. Днем температура воздуха колеблется от -5 до -10°С.

10 декабря синоптики прогнозируют снег. В отдельных местах – умеренные осадки, а также метели. На дорогах возможны снежные заносы и гололедица. Ветер останется юго-западным, с порывами. Ночью температура упадет до -7, -12°С. В юго-восточных регионах – до -17 °С. Днем воздух немного прогреется до -3, -5°С.