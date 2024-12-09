В Янауле лицеистов обучают работе с БПЛА

В лицее города Янаула появился специализированный класс по обучению работе с беспилотными летательными аппаратами. Его оборудовали в актовом зале, по центру которого установлена специальная лётная площадка для дронов. Педагоги прошли специальное обучение.

Школьники же сейчас готовятся к соревнованиям. На днях в школу поступила последняя партия оборудования, его ребята собрали самостоятельно.